Все видели этот мем с очень удивленным котом, но нужно знать и милую историю, которая стоит за ним

Никаких сомнений, искажённую морду этого кота можно причислять к произведению мемного искусства. За последнюю неделю слава питомца по имени Роско вышла на новый уровень, когда фотография хвостатого завирусилась в Twitter. Публикация набрала сотни тысяч лайков и репостов, сделав животное звездой. Так кто же этот Роско?

Кэти Б., 24-летняя аспирантка из Чикаго, познакомилась с ним еще в 2017-м. Любовь с первого взгляда — по словам владелицы, в приюте он был самым милым. Девушка сразу решила забрать питомца с собой и не прогадала, ведь теперь у неё дома обитает живой мем!

Легендарный кадр был сделан еще в августе 2019 года, когда Кэти готовилась к работе, а Роско отдыхал в одном из своих самых любимых мест — раковине.

"Я просто занималась своими делами, когда вдруг посмотрела вниз и увидела его отражение в увеличительном зеркале. Я начала истерически смеяться — это было так смешно. Слава богу, телефон был у меня в руке, поэтому я быстро сфотографировала и отправила друзьям в Snapchat" - Кэти Б.

После этого девушка разместила снимок в паре групп кошатников на Facebook. Спустя время он попал в Reddit и Twitter, где кот впервые стал вирусным.

"Тогда я думала, это просто 15 минут славы Роско, но за последнюю неделю я получила столько сообщений от друзей, которые рассказывают, что снова видели его в Twitter! И в этот раз он стал вирусным по-настоящему!" - Кэти Б.