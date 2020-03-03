Все по-взрослому. 9 бобруйчан избрали в Молодежный парламент при Могилевском областном Совете депутатов

Они молоды и активны, инициативны и креативны, свежие идеи и нестандартные решения льются через край. Речь идет о молодых парламентариях, чья активная гражданская позиция призвана помочь молодежи отстаивать свои интересы и реализовывать полезные проекты. Им точно есть, что предложить!

Молодым бобруйчанам пришлось поучаствовать в серьезной избирательной кампании, чтобы попасть в состав такого парламента. Позади уже процедура выдвижения кандидатов, последний рывок – утверждение уполномоченными лицами…

Городское собрание уполномоченных по выборам членов Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов прошло 3 марта.

Подробности в ближайшем номере "БЖ".