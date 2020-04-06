Все организованные туристы вернулись в Беларусь

Все организованные туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

"По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск", - рассказала Ирина Воронович.

Что касается самостоятельных туристов, которые организовывали свой отдых без помощи турфирм, то некоторые из них еще остаются за рубежом. Их точное число сложно назвать. Над их возвращением работает Министерство иностранных дел совместно с другими государственными органами.

Для консультаций в департаменте по туризму продолжает работать прямая линия. К этому времени на нее поступило более 1 150 звонков. Кроме того, продолжают поступать электронные обращения - уже пришло более 350 писем. "Сейчас прямая линия работает с 7.00 до 19.00, продолжаем консультировать и отвечать на интересующие людей вопросы. Когда был пик обращений, прямая линия была круглосуточной, сейчас уже в ночное время звонков не поступает", - пояснила Ирина Воронович.

Как сообщалось, помощь в возвращении в Беларусь нужна была около 8 тыс. туристов, которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за коронавируса. Наибольшее число белорусских туристов были в Египте - около 6 тыс. Белорусские борты помогали вывозить в том числе иностранных граждан.

belta.by