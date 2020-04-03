Все больше белорусских театров общается со зрителями онлайн

В целях профилактики вирусных заболеваний в прямом смысле здоровой альтернативой для почитателей театрального искусства стали онлайн-трансляции спектаклей и показ лучших постановок в телеверсиях. К таким формам общения со зрителями сейчас прибегает все больше театров по всему миру, и Беларусь не исключение.

В частности, приятным сюрпризом, приуроченным к Международному дню театра, стала прямая трансляция из Большого на телеканале «Беларусь 3» — в этот вечер давали балет Андрея Петрова «Сотворение мира» в постановке Валентина Елизарьева. И хотя привычного аншлага в зрительном зале не наблюдалось, благодаря трансляции аудитория расширилась многократно. Приятный телебонус — все можно было рассмотреть в деталях и крупным планом (даже сидя на дорогих местах поближе к сцене этого не увидишь). Любопытные телекамеры то и дело заглядывали даже в оркестровую яму к музыкантам. Всем браво!

А знаменитую «Паўлінку» Купаловского театра посмотрели около 20 тысяч зрителей во всем мире! Проект «Ты­дзень Купалаўскага online» с показом репертуарных спектаклей был организован впервые. Помимо «Паўлінкі», которая в 2019 году признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси, в онлайн-афишу включили лирическую комедию «Школа падаткаплацельшчыкаў», спектакль-концерт «Вельтмайстар-акардэон», камерную постановку «Ураджай». Как сообщили в театре, в настоящее время ведутся переговоры с правообладателями, чтобы зрители смогли увидеть и другие спектакли, имеющиеся в видеоархиве.

Неделю назад начал трансляцию спектаклей прошлых лет на своем YouTube-канале и Республиканский театр белорусской драматургии. Зрителям предложили посмотреть десять постановок.

Регионы не лыком шиты

Не отстают от Минска и белорусские регионы. К примеру, спектакли могилевских театров можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 4. Могилев» и в онлайн-режиме в интернете. Как сообщили БЕЛТА в дирекции телерадиокомпании «Могилев», трансляции театральных постановок будут проходить весь апрель по выходным. Начнутся показы 4 апреля со спектакля Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» по одноименному рассказу Владимира Короткевича. 5 апреля будет транслироваться «Последняя лента Крэппа» Могилевского драматического театра. Этот спектакль, поставленный по одноименной пьесе Сэмюэля Беккета, станет бенефисом народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского. Кроме того, в апреле зрители смогут посмотреть спектакли «Крейцерова соната», «Фрекен Жюли», «На дне», «В маленькой усадьбе», «Скорина».

А Брестский академический театр драмы будет выкладывать в соцсетях видеозаписи своих спектаклей, которые шли на его сцене в 2003—2015 годах. Заходите в группу театра во ВКонтакте — при поиске ориентируйтесь на хештег #архив_батд. Планируется, что видео спектаклей появятся и в Фейсбуке. Разножанровые постановки будут выкладываться в сеть дважды в неделю, удалять их не планируется, сообщили в театре. Брестчане уже предложили зрителям историю взросления в стиле рок-н-ролл «Над пропастью во ржи», поставленную в 2012 году Тимофеем Ильевским, и спектакль «Дядя Ваня» литовского режиссера Альгирдаса Латенаса (премьера состоялась в 2003-м).

Можно с уверенностью сказать, что, распахнув «онлайн-кулисы», белорусские театры значительно расширят ряды своих завсегдатаев, которые наверняка захотят посмотреть спектакли вживую.

Классика до востребования

Не забыты и поклонники отечественного кинематографа. С 1 апреля Национальная киностудия «Беларусьфильм» начала размещать картины собственного производства в своих аккаунтах в социальных сетях и на официальном YouTube-канале.

Пока акция «Беларусьфильм» представляет...» рассчитана на три недели. Выбор богатый: мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные картины, мультфильмы. Киностудия предлагает пересмотреть классику и открыть для себя новых режиссеров. Кстати, многие фильмы впервые появятся в открытом доступе в интернете. Плюс ко всему любой желающий сможет поделиться впечатлениями о просмотренной ленте, высказать свои пожелания, дать «напутствие» киностудии.