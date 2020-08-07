Вручены награды соцработникам города Бобруйска за большой вклад в борьбу с COVID-19

По всей стране лучшие работники социальной службы и волонтеры получают почетные грамоты и благодарности Министерства труда и соцзащиты за работу во время пандемии COVID-19.

Слова благодарности услышали от Министра Ирины Костевич соцработники Приднепровского края и их добровольные помощники, которых наградили в Могилевском городском центре культуры и досуга.

Так, Почетные грамоты Министерства труда и соцзащиты получили 18 работников системы комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома. В их числе директор территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района Бобруйска Дана Волошина.

Начиная с 20 марта, территориальные центры социального обслуживания населения, а их 25 в Могилевской области, организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам и инвалидам. Эта работа проходит в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями.

С апреля стационарные дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие стационарные учреждения стали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции – персонал трудился по 14 дней, не выходя за пределы учреждений. Ежедневно проводится медицинский контроль за состоянием здоровья проживающих и работников.

Поддерживается месячный запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. За работу вахтовым методом в соответствии с Указом Президента № 169 «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги» выплачиваются стимулирующие надбавки.С учетом улучшения эпидситуации учреждения поэтапно переводят на работу в обычном режиме.

«Труд социальных работников и волонтеров - особенный: вы рядом с людьми и в радости, и в горе, – отметила Ирина Костевич. Во время пандемии вы встали рядом с врачами, чтобы защитить особую категорию – пожилых и инвалидов. Ваши добрые сердца и самоотверженный труд помогли спасти много жизней».­

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