Вратарь бобруйской «Белшины» Сергей Туранок о себе, рикошетах и пенальти

Кто из нас в детстве, юности не гонял в футбол, стараясь забить в ворота соперников побольше голов, и тем самым одержать победу?! Далеко не все впоследствии стали профессиональными футболистами. Но не всем, кто и стал таковым, суждено забивать. Кто-то должен защищать свои ворота. Итак, голкипер футбольного клуба «Белшина» Сергей Туранок.

– Родился я в деревне Антосино Дзержинского района, но в скором времени мы семьей переехали в Фаниполь. С футболом подружился в возрасте семи лет. Мой отец дружил с соседом Василием Лысенко, который работал футбольным тренером в местной детско-юношеской спортивной школе. Вот Василий Андреевич и был моим первым наставником.

– И сразу же стали стражем ворот или позабивать голы довелось?

– Зачастую я играл с ребятами постарше, они меня, как молодого, ставили на ворота. А потом мне и самому нравилось играть вратарем. Было интересно не забивать голы, а отбивать и ловить мячи. Плюс рост предопределил мое место на футбольном поле – я всегда был рослым. Затем некоторых из нас, молодых и перспективных воспитанников «дюшки», отправили в школу футбола «Олимпия» в Минск (была такая на «Академии наук»). Тренировались там, играли на первенстве города.

– А дебют во «взрослом» футболе когда состоялся?

– После «Олимпии» я вернулся в Дзержинск и в 2003 году начал профессиональную карьеру в «Ливадии», во Второй лиге чемпионата Беларуси. Было мне тогда 16 лет. Затем, после двух-трех-недельного просмотра меня взяли в минское «Торпедо-СКА», где отыграл два сезона. Потом «Торпедо» было жодинское. Кстати, приглашали меня в то время на просмотр и в бобруйскую «Белшину», которая из Первой лиги выходила в Высшую, но жодинцы меня не отпустили, были там какие-то финансовые вопросы. В 2009 и 2010 годах защищал цвета светлогорского «Химика», выступавшего в Первой лиге. В то время для меня, 21-летнего, это был определенный уровень.

– Сергей, дважды в своей футбольной карьере вы становились чемпионом Первой лиги…

– Да, в 2015 году мной был подписан контракт с футбольным клубом «Ислочь», и команда впервые в истории вышла в Высшую лигу. В ней я дебютировал в 2016 году в матче против «БАТЭ». Ну, и первое место в минувшем сезоне в составе «красно-черных». А еще были дважды вторыми и один раз третьими с «Городеей», в которой я провел три сезона.

– И как вам сейчас в стане ФК «Белшина»?

– Нормально. Тренерский штаб, ребята – меня все устраивает, чувствую себя к команде комфортно. Единственное «но» – играем, вроде, не плохо, и никак не можем очки набрать. Вот это угнетает.

– А когда еще и мяч рикошетом от своего же игрока в ворота влетает, обидно?..

– Это стечение обстоятельств. Бывает, случается – в ненужное время в ненужном месте оказывается футболист. Конечно, обидно. Все еще и от счета зависит – вдвойне обидно, когда из-за этого теряем победу. Которых у нас пока и так нет. Никак не можем пройти эту полосу невезения. Что-то подобное было в минувшем сезоне в Первой лиге: в предсезонку никак не могли выиграть, а победили в начале сезона – у команды появилась уверенность, и все у нас в итоге получилось.

– Сергей, какие ощущения испытывает голкипер, когда ему пробивают пенальти?

– Если к мячу подходит футболист опытный, он справится. Если не очень – его можно вывести из равновесия психологически. А вообще, пенальти – это лотерея. Кому больше повезет – тот и выиграл. У бьющего, конечно, больше ответственности. Если вратарь пропустил одиннадцатиметровый – что ж, бывает. А если отбил – герой, что ли… У каждого свое преимущество.

– Помимо футбола, у вас есть какие-то увлечения, интересы?

– Люблю рыбалку. В выходной стараюсь с семьей выехать на Березину, отдохнуть, порыбачить. Кстати, моя жена Анастасия постоянно со мной на матчах, даже на выездных. 10-летний сын Арсений тоже футболом занимается, говорит, буду, как папа – вратарем. А дочери всего пять лет, но болельщица она уже, как и мама, заядлая.

Александр АНТАШКЕВИЧ.

Фото автора.