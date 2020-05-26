Врач рассказала о худших продуктах для печени

Больше всего печени может навредить соль. Родригес ссылается на результаты исследования китайских ученых, которые установили, что соль вызывает гибель клеток органа.

Также врач советует убрать из рациона способствующие накоплению глубинного жира в печени ультрапроцессированные продукты — магазинную выпечку, фастфуд, полуфабрикаты и продукты с большим количеством сахара.

Более того, не стоит переедать красного мяса, предупредила специалист.

Для сохранения нормальной работы печени диетолог рекомендовала употреблять зеленый чай, овощи с легкой горчинкой (редис, баклажан и так далее) и регулярно заниматься физической активностью — обязательно все это совмещать.

Это станет профилактикой жировой болезни печени и поможет, если недуг уже развился.

Обычно о неправильной работе печени говорят лишний вес, усталость, потеря аппетита, отек ног, боли в животе, тошнота и пожелтение кожи, подчеркнула доктор.