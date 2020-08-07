Впервые в истории страны присвоено почетное звание «Народный врач Беларуси»

Впервые в истории независимой Беларуси присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Народным врачом Беларуси стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов.

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