К прошедшему женскому празднику зеленое хозяйство КУП «ДЭП г. Бобруйска» порадовало бобруйчан обилием тюльпанов. Их было выращено и реализовано свыше 50 тысяч штук 14 сор­тов. Цветов самых разных расцветок: нежно-розовых, малиновых, белых, желтых, лиловых. На втором месте по востребованности после тюльпанов идут розы. Их выращивают тоже нескольких цветов: бордовые, кремовые и желтые.

Впереди майские праздники, и скоро цветы украсят улицы Бобруйска.

– В этом году планируем высадить на клумбах города более 500 тысяч единиц цветочной рассады, – рассказывает заместитель директора КУП «ДЭП г. Бобруйска» Александр Марченко. – Основное внимание уделим центральным улицам и площадям, скверам и паркам. Это и понятно, ведь прежде всего красивыми должны стать места, где любят бывать люди.

Из новинок появится клумба в виде шахматной доски с фигурами в сквере у площади Победы, изменится также откос на улице Береговой. Клумбы постараемся сделать яркими, красочными. Основная тематика – 75 лет Победы в Великой Оте­чественной войне.

Готовим к посадке 19 видов цветов – виолу, петунию, агератум, сальвию, тагетес (в народе – бархатцы), бегонию и другие. Очень красива петуния, она двух видов – гибридная кустовая и ампельная. Есть крупноцветковая, белая, фио­летовая, красная, розовая, пурпурная яркая. Одной бегонии у нас пять видов: с зеленым и красным листом, белая, розовая, красная. В этом году закуплены клубневая бегония и новые расцветки ампельной петунии. Все семена приобретались в Республике Беларусь. Будут высажены также декоративные кустарники и деревья.

Сейчас готовим почву для подсыпки клумб, объезжаем места посадок, осма­т­риваем ранее высаженные деревья и кустарники. Растениям необходимы уход, где-то – санитарная, омолажива­ющая обрезка.

Большим спросом пользуется у нас цветочная рассада. В последнее время покупатели предпочитают и хвойные растения. Приобретая саженцы, люди обязательно интересуются, как правильно посадить, ухаживать. Мы непременно рассказываем об этом. Много у нас пос­тоянных клиентов, и ни один не поку­пает саженцы без совета.

В зеленом хозяйстве нашего предприятия две составляющие – участок выращивания продукции и участок озеленения. Выращивание, уход и высадку зеленых насаждений в городе осуществляют 52 работника.

Александр Удодов.