ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

ВОЗ прокомментировала регистрацию в России первого препарата от COVID-19, о чем 11 августа объявил президент РФ Владимир Путин. В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

В ВОЗ добавили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями страны и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины. Помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса указал на обязательный процесс преквалификации вакцины. Он напомнил, что любая вакцина должна пройти вторую и третью фазы клинических испытаний для дальнейшего производства. "Так мы можем убедиться, что вакцина безопасна и эффективна", - резюмировал он.

Как сообщалось, регистрацию получил препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ). Минздрав РФ принял такое решение после экспертизы результатов клинических исследований, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, разработчики уже получили патент на изобретение. Производиться вакцина будет на двух площадках - Центра им.Гамалеи и компании "Биннофарм". Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года.