ВОЗ призывает к повсеместной вакцинации против гриппа

Повсеместная вакцинация против гриппа в этом году поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Женеве старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд.

"Когда в большинстве стран мира вы спрашиваете представителей больниц, как им удалось увеличить количество коек для экстренного размещения зараженных коронавирусом, они в большинстве случаев отвечают, что задействовали ресурсы, подготовленные для борьбы с гриппом. Поэтому важно усилить вакцинацию от гриппа, поскольку в этом году нам нужны эти ресурсы, чтобы бороться с COVID-19", - отметил Брюс Эйлворд.

В ВОЗ также считают, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа. "Нужно продолжать тестирование на грипп по всему миру наряду с тестами на наличие коронавируса", - подчеркнула эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.