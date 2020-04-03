ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 тысяч тестов на коронавирус
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Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы немецкого производства для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус COVID-19, сообщили БЕЛТА в представительстве ООН в Беларуси.
"Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - говорится в сообщении. ВОЗ уже направила более 1,5 млн наборов для тестов в 120 стран.
Как ранее сообщали в Министерстве здравоохранения Беларуси, в стране есть как отечественные, так и импортные тест-системы. Работают девять лабораторий, еще три будут запущены при необходимости.
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