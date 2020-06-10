ВОЗ: иммунитет к COVID-19 может длиться от 6 до 12 месяцев

Иммунитет к коронавирусу нового типа может длиться от 6 до 12 месяцев. Такое мнение высказала директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра, сообщает испанская газета Expansion.

Как пояснила Мария Нейра, такая гипотеза основана на иммунитете к вирусам того же семейства, что и COVID-19. При этом убедительных научных доказательств существования иммунитета к COVID-19 пока нет.

Точно так же, по словам Марии Нейры, пока нет доказательств гипотезы о том, что высокая температура воздуха ослабляет коронавирус нового типа и делает его менее смертоносным, притом что практически все респираторные вирусы имеют сезонный характер. "Нам нужен целый год, чтобы узнать, как новый коронавирус ведет себя в плане сезонности, - подчеркнула Мария Нейра. - Все указывало на сезонность COVID-19, но эта теория пока не получила подтверждения, в частности, из-за Сингапура. Климат там влажный и теплый, при этом заболеваемость коронавирусом нового типа достаточно высокая".

Директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды ВОЗ выразила твердую уверенность в том, что если вторая волна пандемии и произойдет, то она не принесет таких же серьезных последствий, особенно в Европе, как первая. Благодаря радикальным мерам по сдерживанию распространения пандемии, которые были применены в большинстве стран, передача коронавируса значительно сократилась. Также заметно улучшилась работа эпидемиологических служб и клиническое ведение пациентов. "Благодаря всему этому следует ожидать, что мы будем гораздо лучше подготовлены, если придет вторая волна", - подытожила Мария Нейра.

Говоря про так называемые иммунные паспорта, Мария Нейра высказала мнение, что гораздо важнее прививать людям культуру гигиены. "Паспорта здоровья", как подчеркнула эксперт, не могут иметь длительного срока действия, поскольку в них фиксируются лишь сведения на момент взятия теста. Гораздо важнее в долгосрочной перспективе соблюдать правила личной гигиены, по возможности соблюдать социальное дистанцирование, а также следовать всем остальным рекомендациям ВОЗ.

Мария Нейра также заявила, что не поддерживает проведение массового тестирования населения на коронавирус: "Тестирование всего населения - это излишняя мера, оно приносит мало пользы. Тест показывает ситуацию прямо сейчас, и для изучения динамики заболеваемости тестирование придется повторять буквально каждый день".

В мире, по последним данным, подтверждено свыше 7 млн случаев COVID-19, с момента вспышки заболевания скончались 404 тыс. человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США (1,986 млн), на втором месте - Бразилия (739 тыс.), на третьем - Россия (493 тыс.).

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