Воспитанники домов семейного типа поздравили мам с 8 марта

В преддверии прекрасного весеннего праздника дети и воспитанники домов семейного типа Парфеновых и Солодких поздравили своих мам с женским днем. Для них они подготовили стихи и самые искренние и теплые пожелания.

Дом семейного типа Парфеновых

Дима Парфенов, 8 лет

В марте есть такой денек,

С цифрой, словно кренделек,

Кто ребята из вас знает,

Цифра что обозначает?

Дети хором скажут нам –

Это праздник наших мам.

Илья Парфенов, 13 лет

Не расточая лишних слов,

Хочу поздравить с 8 марта.

Всех благ, улыбок и забот!

Пусть у тебя будет все прекрасно!

Настя Умрейко, 9 лет

В этот день 8 марта мы желаем вам добра

И цветов охапку, и весеннего тепла.

Много радости, здоровья,

Быть красивыми всегда,

Чтоб счастливая улыбка не сходила с лица.

Настя Парфенова, 12 лет

Хочу поздравить с 8 марта. Пусть этот праздник подарит много любви и удачи! Наполнит ваш дом уютом и теплом!

Дом семейного типа Солодких

Влад Василенко, 13 лет

Мама, с праздником тебя,

С Днем 8 марта,

Пожелаю я, любя, много-много счастья.

Будь здоровой и веселой,

Расцветай день ото дня.

Пусть весна тебе подарит

Много радости, добра!

Катя Солодкая, 12 лет.

Мама, я тебе желаю, чтобы ты была такой,

Какой тебя всю жизнь я знаю,

Любимой, ласковой, родной.

Чтоб все твои тревоги и печали

Пропали раз и навсегда,

Чтоб в дальние умчались дали

Несчастье, горе и беда.

Обниму тебя покрепче,

Роднее ведь тебя на свете нет.

И от души тебе желаю

Прекрасных, светлых, долгих лет.

Ангелина Марцинкевич, 14 лет.

Если мамы дома нет – очень, очень грустно,

Если мамы дома нет, то обед невкусный.

Если мамы дома нет – холодно в квартире.

Если мамы близко нет – плохо в целом мире.

Если мама далеко – очень детям нелегко.

Я скажу вам прямо – берегите мам.

Елизавета Солодкая, 15 лет

Дорогая мама, поздравляю тебя с этим чудесным женским праздником. Желаю крепкого здоровья и искреннего счастья. Я люблю тебя.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.