Воспитанники домов семейного типа поздравили мам с 8 марта

В преддверии прекрасного весеннего праздника дети и воспитанники домов семейного типа Парфеновых и Солодких поздравили своих мам с женским днем. Для них они подготовили стихи и самые искренние и теплые пожелания.
Дом семейного типа Парфеновых
Дима Парфенов, 8 лет
В марте есть такой денек,
С цифрой, словно кренделек,
Кто ребята из вас знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам –
Это праздник наших мам.
Илья Парфенов, 13 лет
Не расточая лишних слов,
Хочу поздравить с 8 марта.
Всех благ, улыбок и забот!
Пусть у тебя будет все прекрасно!
Настя Умрейко, 9 лет
В этот день 8 марта мы желаем вам добра
И цветов охапку, и весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка не сходила с лица.
Настя Парфенова, 12 лет
Хочу поздравить с 8 марта. Пусть этот праздник подарит много любви и удачи! Наполнит ваш дом уютом и теплом!
Дом семейного типа Солодких
Влад Василенко, 13 лет
Мама, с праздником тебя,
С Днем 8 марта,
Пожелаю я, любя, много-много счастья.
Будь здоровой и веселой,
Расцветай день ото дня.
Пусть весна тебе подарит
Много радости, добра!
Катя Солодкая, 12 лет.
Мама, я тебе желаю, чтобы ты была такой,
Какой тебя всю жизнь я знаю,
Любимой, ласковой, родной.
Чтоб все твои тревоги и печали
Пропали раз и навсегда,
Чтоб в дальние умчались дали
Несчастье, горе и беда.
Обниму тебя покрепче,
Роднее ведь тебя на свете нет.
И от души тебе желаю
Прекрасных, светлых, долгих лет.
Ангелина Марцинкевич, 14 лет.
Если мамы дома нет – очень, очень грустно,
Если мамы дома нет, то обед невкусный.
Если мамы дома нет – холодно в квартире.
Если мамы близко нет – плохо в целом мире.
Если мама далеко – очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо – берегите мам.
Елизавета Солодкая, 15 лет
Дорогая мама, поздравляю тебя с этим чудесным женским праздником. Желаю крепкого здоровья и искреннего счастья. Я люблю тебя.
Людмила Любимцева.
Фото Александра Анташкевича.