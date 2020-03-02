0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу

61 0

Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу

В Могилеве прошел XI открытый Республиканский турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Г.Т. Ривкина.

В турнире принимали участие боксеры 15-16 лет из Литвы, Польши, России, Украины и регионов нашей страны.
Воспитанники Бобруйской СДЮШОР боксировали в финалах.
Гарбуз Никита в весовой категории до 60 кг занял первое место. Кузнецов Владислав в весовой категории до 63 кг  занял второе место.
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости