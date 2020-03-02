Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу
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В Могилеве прошел XI открытый Республиканский турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Г.Т. Ривкина.
В турнире принимали участие боксеры 15-16 лет из Литвы, Польши, России, Украины и регионов нашей страны.
Воспитанники Бобруйской СДЮШОР боксировали в финалах.
Гарбуз Никита в весовой категории до 60 кг занял первое место. Кузнецов Владислав в весовой категории до 63 кг занял второе место.
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