Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу

В турнире принимали участие боксеры 15-16 лет из Литвы, Польши, России, Украины и регионов нашей страны.

Воспитанники Бобруйской СДЮШОР боксировали в финалах.

Гарбуз Никита в весовой категории до 60 кг занял первое место. Кузнецов Владислав в весовой категории до 63 кг занял второе место.