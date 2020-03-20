Вопросы поставок сельхозтехники на Дальний Восток обсуждены в ходе визита делегации российского региона на «Бобруйскагромаш»

Гости ознакомились с сельскохозяйственной техникой, выпускаемой холдингом «Бобруйскагромаш». Наибольший интерес у дальневосточников вызвали пресс-подборщики, роторные косилки и другие машины для заготовки кормов, а также почвообрабатывающее оборудование (бороны и плуги) производства «Бобруйсксельмаша».

В ходе переговоров с генеральным директором ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надеждой Лазаревич были обсуждены возможные схемы сотрудничества по поставкам бобруйской сельхозтехники в Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия) и другие регионы Дальневосточного Федерального округа России.