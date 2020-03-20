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Экономика

Вопросы поставок сельхозтехники на Дальний Восток обсуждены в ходе визита делегации российского региона на «Бобруйскагромаш»

mogilevnews.by 108 0

Вопросы поставок сельхозтехники на Дальний Восток обсуждены в ходе визита делегации российского региона на «Бобруйскагромаш»

Предприятие «Бобруйскагромаш» посетила российская делегация во главе с генеральным директором АО «Сахалинская нефтяная компания» Юрием Дойниковым

Гости ознакомились с сельскохозяйственной техникой, выпускаемой холдингом «Бобруйскагромаш». Наибольший  интерес у дальневосточников вызвали пресс-подборщики, роторные косилки и другие машины для заготовки кормов, а также почвообрабатывающее оборудование (бороны и плуги) производства «Бобруйсксельмаша».

В ходе переговоров  с генеральным директором ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надеждой Лазаревич были обсуждены  возможные схемы сотрудничества по поставкам бобруйской сельхозтехники  в Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия) и другие регионы Дальневосточного Федерального округа России.

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