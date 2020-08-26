Волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» помогли бобруйчанину вернуться домой из Москвы

Волонтеры отряда "Симуран" помогли бобруйчанину вернуться домой из России. Как рассказали в поисково-спасательном отряде, 21 августа волонтерам поступила информация о том, что в Москве найден мужчина с частичной потерей памяти. Документов, удостоверяющих личность, у него не было. Мужчина утверждал, что является гражданином Беларуси и проживает в Бобруйске. Информация подтвердилась, однако заявления о пропаже в правоохранительные органы не поступало.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран" Могилев отправились по месту прописки, но дома никого не оказалось. Соседи рассказали, что мужчина действительно проживал в данной квартире. Позже нашли и родственников - жену и сына. По их словам, мужчина уехал в мае на заработки в Россию и вскоре перестал выходить на связь.

- Волонтеры «Движение Альтернатива» отвели мужчину в полицию и в Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации для того, чтобы восстановить документы, накормили и напоили, поселили в хостеле. 24 августа документы были готовы, и бобруйчанина посадили на автобус в Беларусь, - отметили в поисково-спасательном отряде "Симуран".

25 августа в Бобруйске его встретили волонтеры «Симурана» вместе с сыном.