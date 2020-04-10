Военнослужащие противовоздушной обороны празднуют профессиональный праздник

Ежегодно во второе воскресенье апреля военнослужащие войск противовоздушной обороны празднуют свой профессиональный праздник.

В городе на Березине в пунктах постоянной дислокации находится три воинские части Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны: 147 зенитный ракетный полк, 83 отдельный инженерно-аэродромный полк

и радиотехнический центр 49 радиотехнической бригады.

Сегодня разговор пойдет о радиотехническом центре

49 радиотехнической бригады. В котором проходит военную службу по контракту более 40 военнослужащих, многие из которых родились

и выросли в Бобруйске.

Военнослужащие радиотехнического центра круглосуточно выполняют боевую задачу по охране государственной границы в воздушном пространстве и законность порядка использования воздушного пространства Республики Беларусь. Если вы видите над городом самолет, вертолет или даже небольшой квадракоптер – знайте, в это время, склонившись над индикаторами радиолокационных станций, личный состав радиотехнического центра выполняет свою боевую задачу и наблюдает радиолокационную отметку

от данного летательного аппарата. Ни одно воздушное судно Военно-воздушных сил Республики Беларусь не остается незамеченным для точных приборов локаторщиков.

Военнослужащие, выполняющие задачи боевого дежурства, также сопровождают гражданские воздушные суда, контролируя, законность

их передвижения над территорией нашей страны.

Подавляющее большинство офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту и срочной службы добросовестно служат Отчизне, образцово выполняют свои обязанности, обеспечивая высокую боевую готовность, крепкую воинскую дисциплину, организованность и твердый уставной порядок в подразделении. По традиции лучшие военнослужащие центра в День противовоздушной обороны поощряются грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.