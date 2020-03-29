Водители маршрутных такси должны соблюдать Правила дорожного движения

На сегодняшний день редко встретишь человека, который не пользуется услугами маршрутного такси, в обиходе называемых «маршрутками».

Данный вид транспорта является весьма удобным средством передвижения для пассажиров, ведь без пересадки можно доехать от дома в любой конец города, при этом экономя время и средства. Многие жители города настолько отвыкли от традиционного общественного транспорта, что готовы ехать стоя на подножке в переполненной маршрутке, чем трястись в троллейбусе или автобусе. Но такой способ передвижения крайне опасен. В случае дорожно-транспортного происшествия или при резком торможении тяжесть последствий для всех пассажиров такой маршрутки, даже сидящих, гораздо серьезней.

Согласно Правилам дорожного движения водителю запрещено перевозить пассажиров сверх того количества, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 4-х базовых величин.

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