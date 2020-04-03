Водите большегруз? ГАИ напоминает о правилах передвижения

Тема передвижения большегрузов по улицам Бобруйска по-прежнему остается актуальной.

В городе полно «лишних» грузовиков, которые создают немало проблем. Несмотря на ранее установленные на въездах в город дорожные знаки, запрещающие движение большегрузов, грузовики продолжают колесить по улицам города. Проблемой в городе остается и вопрос с парковкой грузового транспорта.

Чтобы разрешить проблему с неправильной парковкой легковушек, а также нелегальной стоянкой грузовых автомобилей, сотрудники ГАИ регулярно проводят мероприятия по контролю размещения транспортных средств на улично-дорожной сети.

Госавтоинспекция напоминает!

За нарушения правил остановки и стоянки грузового транспорта предусмотрен штраф в размере 5 базовых величин (ч. 3 ст. 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), а в случае повторного нарушения в течение года - 10 базовых величин (ч. 4 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь).

Согласно пункту 145.2 Правил дорожного движения транспортные средства с общей массой свыше 3,5 тонны могут стоять только на специально отведенных местах, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место отдыха»). В других местах - запрещено.

Кроме того, Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание водителей грузового транспорта, что согласно ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков влечет административную от­ветственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь).

В соответствии с ПДД дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» запрещает движение грузовых автомобилей, автопоездов с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, а также колесных тракторов и самоходных машин.

Действие дорожного знака не распространяется на транспортные средства дорожно - эксплуатационной и коммунальной служб, автомобили с наклонной белой полосой на бортах и на другие транспортные средства, обслуживающие торговые и другие организации, расположенные в обозначенной зоне, а также принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей подъезда. Такие транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома