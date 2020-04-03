Во всем найти прекрасное: о жизни и творчестве бобруйского художника Владимира Самочернова

Давно живет в нашем городе художник Владимир Самочернов. Его работы притягивают одновременно утонченностью и простотой сюжета, восхищают красотой. Что бы ни изобразил мастер, будь то портрет, пейзаж или натюрморт, от его произведений всегда исходят свет, доброта, гармония. Поражает не­обыкновенная прорисовка мельчайших деталей. Владимир Аркадьевич – замечательный рисовальщик, график.

Годы молодые

Рисованием он увлекался с детства, хотя вырос «за кулисами» в актерской семье. Дядя, заменивший Володе отца, «немножко малевал» и приобщил мальчика к искусству. После Кишиневского художественного училища, где молодая жизнь кипела творчеством, Самочернов в 1964 году окончил графический факультет Белорусского театрально-художественного института. Распределение в те годы было свободным, а из Бобруйска как раз поступило весьма выгодное предложение. Нужны были преподаватели в профессионально-техническое училище (оно тогда приобретало художественный уклон), где открывались новые отделения. Молодого специалиста обещали в течение года обеспечить квартирой. Владимир собирался жениться и, конечно, воспользовался таким заманчивым приглашением на работу. Тем более и симпатичный городок ему понравился.

– Я оказался в Бобруйске первым художником с высшим образованием. Ну и мне пришлось разрабатывать, составлять новые учебные программы, копаться в поисках информации, как и что лучше преподавать по рисунку, живописи, композиции. Думать, чему обучать будущего столяра или резчика-инкрустатора, чтобы он получил понятие об искусстве и красоте, об эпохах, о мебели разных времен, – вспоминает Владимир Самочернов. – Директор училища Аркадий Егорович Ларин был великолепным, грамотным, хорошим руководителем. За три года наша «пятнашка» стала греметь по всему Советскому Союзу. Выпускные работы выставляли в Москве на ВДНХ, где все удивлялись: какие отличные мебельные гарнитуры, картины, панно, резьбу создавали учащиеся. Высокопрофессиональные, сильные, настоящие мастера подходили к делу с душой, поэтому и подготовка специалистов была качественная. К выпуску у учащегося складывалось художественное профессиональное мировоззрение. Вот этого мы добивались. Постепенно у нас сложился и крепкий преподавательский коллектив художников.

Становление в профессии

Отработав три года в училище, Владимир Аркадьевич перешел в производственные мастерские Союза художников. Идеология и пропаганда в те годы была на высоте, поэтому во всем Советском Союзе творческие люди были востребованы. Оформляли интерьеры предприятий и учебных заведений. В колхозах и совхозах, на заводах и фабриках – везде нужна была наглядная агитация. Все это заказывали художникам.

– Эскизы принимали и утверждали на худсоветах, давали замечания, чтобы все было сделано грамотно, профессионально, красиво. Тогда же стали заниматься мозаикой, витражами, резьбой по гипсу, рос­писью интерьеров. Более ответственные и масштабные заказы доверяли членам Союза художников. Работы хватало всем, – рассказывает Владимир Самочернов.

«Золотое время» для художников продолжалось до развала СССР. А после Владимир Аркадьевич вернулся преподавать в художественное училище. Надо отметить, что с «пятнашкой» он никогда не терял связь: если участвовал в профессиональных семинарах, симпози­умах, на специально организованных лекциях обязательно передавал новейшие знания учащимся.

Творческое развитие

70-е и 80-е годы вспоминаются Владимиру Самочернову самыми плодотворными работами. В 1967-м году он был принят в Союз художников СССР, а в 69-м вместе с известными Владимиром Домарадом и Семеном Абрамовым вступил в Союз художников БССР. Постепенно в Бобруйск стала приезжать молодежь после обучения в художественных вузах. Вот тогда и началась в городе активная творческая жизнь: появились выставки с серьезными композиционными, философскими работами. На обсуждения экспозиций обязательно приглашали членов правления Союза художников из Минска, заслуженных деятелей искусств. Молодые, энергичные бобруйские мастера участ­вовали не только в городских, но и в республиканских выставках.

– У нас всегда коллектив художников был очень дружный, сплоченный, уважали друг друга. И когда 15 человек вступили в Союз, мы решили отделиться от Могилевской и создать Бобруйскую городскую организацию, – говорит Владимир Аркадьевич. – Тогда в городе работали около 40 художников. Выставлялись в Доме офицеров, кинотеатре. Мы стали добиваться специального помещения для выставок, дошли даже до первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. В итоге правительство вынесло решение – построить в Бобруйске выставочный зал. Когда проектировали этот дом, художники попросили архитекторов запланировать творческие мастерские, которых у нас не было. Получилось запроектировать четыре. Одна до сих пор моя.

Оставить след

Офорт, линогравюра, монотипия, литография, карандаш, уголь, живопись, акварель – какие только графические техники не пробовал Владимир Самочернов почти за 60 лет творческой деятельности. Его работы тесно связаны с Бобруйском: художник наблюдает, как город растет и развивается, как уходят в историю здания и люди, создает его яркий, приметный образ.

– Я решил сделать серию памятных, узнаваемых мест, которые лет через 50, может, уже исчезнут из города, все изменится. Поэтому такие работы делаю добротно, аккуратно выписываю детали, чтобы выглядело, как в реальности, а не просто этюдный намек. Хожу, присматриваю красивые места, с какого ракурса их лучше подать, – делится творческими задумками художник. – Собралось таких картин уже много. Хочется оставить какой-то след для города.

Искусство с душой

Если в советское время художникам предлагали темы для ежегодных выставок, то сейчас Владимир Самочернов работает для души. Как сам говорит: «Всю жизнь в искусстве, поэтому без дела не могу сидеть». А интересует и увлекает его многое: космос и связь нашего мира с другими цивилизациями, биб­лейские и научные идеи (с фотографии Туринской плащаницы нарисовал образ Христа), природные и городские мотивы, темы мужчины и женщины, единения, семьи, любви, красоты женского тела…

– Две работы на тему перевоплощения души – «Телепортация мужчины» и «Телепортация женщины» – выполнил в одном стиле, в виде креста, и все это объединено колесом истории, которое можно поворачивать. Душа парит в небе как птица. А в ком она, к кому переходила в разные времена? Крылья бабочки по краям – образ легкости души, а в середине небесный свод, каким его представляли в древности во вселенском масштабе, – Владимир Аркадьевич показывает в мастерской произведения разных лет и рассказывает о философии каждой картины. – А в этой – «Виват, упорным и настойчивым!» – захотелось увязать современность и прошлое. Поэтому в облаках над Ледовым дворцом и Бобруйской крепостью гусары на лошадях как будто приветствуют женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. Еще хочу ее доработать. Сейчас особенно критично отношусь к своим работам.

В Бобруйске, Могилеве, Глуске состоялось около 10 персональных выставок живописца. Ежегодно он принимает участие в традиционной экспозиции бобруйских художников. Произведения Владимира Самочернова хранятся в Национальном художественном музее, Национальном центре современных искусств, Бобруйском художественном музее, фондах Белорусского союза художников, Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленникова, частных коллекциях.

– Когда у художника есть мастерство, умение нарисовать, когда в картину вложены душа и смысл, такое искусство никогда не умрет, – уверен Владимир Самочернов.