Во Дворце искусств состоялась премьера спектакля о всепрощающей материнской любви в постановке народного театра

Действие спектакля переносит нас в далекий 1945 год. Его главная героиня, Рахиль Абрамовна Спивак, возвращается домой из эвакуации в родной город. Почти четыре года она жила в далекой мордовской Рузаевке. Муж её умер за два года до войны, а Борух (Борис), единственный сын, пропал без вести на войне. Сестра и совсем старенькие родители были расстреляны немцами. Они не успели эвакуироваться. В местечке у Рахиль Абрамовны родительский дом, в котором жила когда-то не очень большая, но дружная семья. Во дворе она встречает женщину-украинку, которая вместе с годовалым ребёнком живёт в её доме. Узнав, что мужа Ульяны расстреляли партизаны за службу в полиции, Рахиль Абрамовна выгоняет женщину на улицу. Всю ночь она думает о погибших родителях и сестре, о пропавшем без вести сыне… А под утро, узнав, что женщина назвала своего сына Борькой, она оставляет их жить у себя в доме со словами: «Иди в дом, не морозь ребёнка и майсы свои забудь. Не было у тебя мужа… Не было. Ты просто Ульяна и у тебя есть сын Боря». Спектакль – о всепрощающей материнской любви.

Роли исполняют: Берта Глушец, Анастасия Макарова, Наталья Бабинич.

Видеоверсию спектакля можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/dvorezbobr, https://vk.com/club112045030, https://www.youtube.com/channel/UCweYX0hcIpWugij48nH4_vA