Во дворце искусств можно полюбоваться геометрической абстракцией

В 1996 году Александр Данилович впервые занялся лоскутным творчеством. И вышло это случайно. Механик по настройке и ремонту швейных машин по профессии, ради эксперимента он настрачивал одни кусочки ткани на другие. В результате получилось что-то похожее на супрематизм. Эта тема оказалась близка автору и, вдохновленный творчеством Казимира Малевича, Шендеров сшил несколько лоскутных панно. Так появились «Экспрессия», «Концентрация», «Эволюция черного квадрата»… В 2013 году они экспонировались в Музее современного изобразительного искусства (г.Минск). Позже было создано и «Посвящение К.Малевичу». Весьма пригодился и опыт механика. Необходимость идеальных окружностей в композициях подтолкнула Александра Даниловича к изобретению уникальной приставки-станка для швейной машины. С ее помощью были сшиты «Минора и 10 заповедей», «Мандала «Эльдорадо». А еще три года назад было участие в Международной выставке лоскутного творчества в г.Суздале (Россия). За эти годы самодеятельный художник услышал много положительных отзывов, тем более, что подобного в нашем городе никто не делает. Мастер намерен и в дальнейшем развиваться в выбранном направлении и надеется на востребованность своего искусства.

Познакомиться с уникальными работами можно во Дворце искусств до конца марта.