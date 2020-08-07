Вниманию руководителей организаций потребителей тепловой энергии и собственников теплоисточников!

Для завершения до 01.09.2020 работы по оформлению и регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников по г.Бобруйску к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года в августе 2020 года изменен режим работы филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Бобруйское межрайонное отделение.

По вторникам и четвергам продлен рабочий день до 19-00 час и организованы рабочие дни по субботам.

По датам:

-продление рабочего дня до 19-00 час. 04.08.2020, 06.08.2020, 11.08.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 20.08.2020, 25.08.2020, 27.08.2020 (по вторникам и четвергам);

-организация рабочего дня с 8-00 час до 17-00 час. по субботам 08.08.2020, 15.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020.

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