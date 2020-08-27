Внимание! 28 августа в Детском развлекательном центре «НЭМО» супер акция -50%

Посещение всех игровых зон с 50% скидкой неограниченное количество времени!!!! Огромный 3-х этажный лабиринт, батут, мягкая детская зона, игровые автоматы и многое другое всего за 7 рублей!!! А также в «Нэмо» можно заказать выпускной для ваших деток, отметить день рождение вашего ребенка, заказать комнату для чаепития. Профессиональная команда аниматоров поможет вам с выбором анимационной программы!

Приглашаем всех 1 сентября в 17.00 на праздничную программу посвященную Дню Знаний

Ваши дети уже не понаслышке знают, что такое школа. Бесконечная череда уроков, учебников, факультативов заполняет их жизнь. Предлагаем переключиться и показать ребятам, что школа может быть очень интересной, если взглянуть на нее под другой призмой

Детей ждет увлекательный квест по вселенной «Гарри Поттер» - тайны, головоломки, зелья, танцы. Будет ужасно прекрасно!

Напоминаем, что в «Нэмо» рассрочка до 12 месяцев без % при расчете картами рассрочек «Картой покупок», «Магнит» и «Халва».

Ждём вас по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 , 3 этаж, напротив «Короны».

Подробности по телефону 8 (029) 311-44-11.