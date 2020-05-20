Внимание! Изменения в расписании движения поездов

26, 27, 28 мая поезд региональных линий экономкласса №6741/7023 Жлобин-Минск(Институт Культуры) отправление со станции Жлобин в 06.10, отправление со станции Березина в 07.22, отправление со станции Бобруйск в 07.30, отправление от остановочного пункта Киселевичи в 07.35, проследует только до станции Осиповичи. На участке Осиповичи- Минск (Институт Культуры) отменен.