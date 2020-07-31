Внимание! Детский развлекательный центр «Нэмо» уже работает с 10:00 до 21:00!
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31 июля в Детском развлекательном центре «НЭМО» супер акция – 50%.
Посещение всех игровых зон с 50% скидкой неограниченное количество времени! Огромный 3 этажный лабиринт, батут, мягкая детская зона, игровые автоматы и многое другое всего за 7 рублей!
Также в «Нэмо» можно заказать выпускной для ваших деток, отметить день рождение ребенка, заказать комнату для чаепития, профессиональная команда аниматоров поможет вам с выбором анимационной программы !
Напоминаем, что в «Нэмо» рассрочка до 12 месяцев без % при расчете картами рассрочек «Карта покупок», «Магнит» и « Халва».
Вас ждут по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, 34, 3 этаж (напротив ТЦ «Корона»).
Подробности по телефону: 8(029) 311-44-11.
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