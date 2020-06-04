Внимание абитуриентам: в Министерстве образования начала работу «горячая линия»

В целях оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и иным заинтересованным лицам в получении информации об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году в Министерстве образования Республики Беларусь в период с 1 июня по 19 августа организована работа «горячей линии».

На «горячую линию» (телефон (017) 222 43 12) принимаются звонки по вопросам поступления в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Режим работы:

Понедельник — пятница:

9.00 — 13.00

14.00 — 18.00