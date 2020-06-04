Внимание абитуриентам: в Министерстве образования начала работу «горячая линия»
95 0
В целях оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и иным заинтересованным лицам в получении информации об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году в Министерстве образования Республики Беларусь в период с 1 июня по 19 августа организована работа «горячей линии».
На «горячую линию» (телефон (017) 222 43 12) принимаются звонки по вопросам поступления в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
Режим работы:
Понедельник — пятница:
9.00 — 13.00
14.00 — 18.00
также
-
Лукашенко назначил новый состав правительства, Премьер-министром стал Роман Головченко
-
Внимание абитуриентам: в Министерстве образования начала работу «горячая линия»
-
С трепетной заботой о детях. Бобруйский отдел Департамента охраны передал помощь детскому дому
-
Набор в детские сады ограничен в связи с эпидситуацией
-
Нотариусы Беларуси в июне продолжат консультировать бесплатно