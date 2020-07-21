Внимание! 21 июля с 9.00 до 17.00 будет изменено движение транспорта на ул. Минской
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В связи с проведением работ по асфальтированию ул. Минской 21 июля с 9.00 до 17.00 движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Маршрут № 2: в сторону ул. Социалистической: …Советская, Володарского, Социалистическая и далее по маршруту, в сторону ул. Дзержинского: …Социалистическая, Ленина, Советская, К. Маркса, Пушкина и далее по маршруту.
Маршрут № 12: …Советская, Володарского, Социалистическая и далее по маршруту.
Маршрут № 13Б: в сторону ул. Социалистической: …Советская, Володарского, Социалистическая и далее по маршруту, в сторону ул. Дзержинского: …Социалистическая, Ленина, Советская и далее по маршруту.
В расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения от действующего расписания.
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