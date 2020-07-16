Внимание! 17 июля будет ограничено движение на участке дороги на улице Минской
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В связи с проведением ремонтных работ 17 июля с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Минской от ул. Советской до ул. Урицкого.
Возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта
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