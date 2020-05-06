Внесены изменения в постановление Совмина о правилах самоизоляции

Внесены изменения в постановление Совета Министров РБ от 8.04.2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия», которые закреплены в постановление правительства № 268 от 5 мая текущего года. Данный документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению №268, теперь самоизоляции подлежат и дети до 10 лет, в случае, если они являются контактами 2-го уровня, у них есть один или несколько респираторных симптомов, и они посещают сады или школы.

Граждане, с подтвержденным COVID-19, должны информировать должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, иных госорганов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения. А также представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт и о местах своего пребывания. Граждане, имеющие инфекцию COVID-19, а также граждане, относящиеся к контактам первого уровня в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование.

В документе указано, что сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены ( как следовало из постановления №208), но и сокращены, по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение за гражданином, в порядке и по основаниям, установленным Минздравом. Пребывание же несовершеннолетних, находящихся в самоизоляции по месту проживания (пребывания), обязаны обеспечивать их законные представители.

Постановление вступило в силу.