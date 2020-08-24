Вместо кроссовок «Adidas» — старые ботинки. Бобруйчанин стал жертвой интернет-мошенника с юморцой

В отдел милиции Ленинского района г.Бобруйска обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенника.

Потерпевший сообщил, что заказал себе в одной из социальных сетей пару кроссовок марки «Adidas Yung 96» белого цвета. Продавец обещал доставить товар почтовым отправлением наложенным платежом. При получении посылки в почтовом отделении бобруйчанин оплатил стоимость товара и доставки. Однако открыв коробку, покупателя настигло большое разочарование: вместо кроссовок там находились старые черные полуботинки, на которых белым корректором нанесены надписи «Adidas Yung 96» и другие, а также бывшие в употреблении мобильный телефон, аккумуляторная батарея и часть адаптера, на которых также имеются надписи, в том числе нецензурные.

По данному факту отделом милиции проводилась проверка, в рамках которой экспертами управления ГКСЭ по Могилевской области выполнена судебная товароведческая экспертиза для определения стоимости вещей, присланных покупателю. Согласно выводам эксперта, остаточная стоимость мужских полуботинок, мобильного телефона, аккумуляторной батареи и адаптера составила чуть более 14 рублей, тогда как покупатель заплатил за товар в разы больше – 65 рублей.

Правовую оценку действиям продавца даст Следственный комитет.

Эксперты напоминают, что подобные обманы людей в Интернете имеют для «шутников» весьма невеселые последствия: привлечение к установленной законом ответственности, возмещение материального вреда потерпевшему.