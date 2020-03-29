Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, сообщает российское агентство "РИА-Новости" со ссылкой на заявление официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

Ми Фэн на брифинге отметил, что по состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано около 81 439 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

На сегодня пандемии COVID-19 подвержены 177 стран на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились около 570 тыс. человек, свыше 26 тыс. умерли. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 в мире заболели более 665 тыс. человек, 30 852 скончались, 141 тыс. вылечились.

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