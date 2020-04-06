Владимир Гацко провел «прямую телефонную линию» по вопросам профилактики распространения острых респираторных инфекций и COVID-19

В ходе проведения «прямой телефонной линии» 6 апреля с участием депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политик, Владимира Гацко поступило 14 звонков от жителей Бобруйска и Бобруйского района.

Жители хотели услышать ответы на вопросы:

- как вести себя, когда член семьи возвращается из-за пределов Республики Беларусь;

- куда можно сообщить о гражданах, не соблюдающих режим самоизоляции;

- меры профилактики для людей с хроническими заболеваниями легких;

- особенности питания в связи со сложившейся санитарно - эпидемиологической ситуацией;

- кто производит и где реализуются одноразовые и многоразовые маски;

-какие меры профилактики необходимо соблюдать гражданам пожилого возраста;

-кто может оказать помощь пожилым людям, если дети проживают в других городах.

В процессе общения Владимир Владимирович отметил, что обстановка в городе спокойная, властями города и работниками учреждений здравоохранения приняты все необходимые оперативные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Владимир Владимирович обращался ко всем позвонившим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать правила личной гигиены, респираторного этикета, самоизоляции и социального дистанциирования.