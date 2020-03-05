Виктор Калина выступит 19 марта в Бобруйске

Исполнитель шансона Виктор Калина выступит в Бобруйске с концертной программой «Билет до луны». Концерт состоится в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, сообщили в учреждении культуры. Начало в 18.00.

Виктор Калина автор более 600 песен и стихов. Выпустил 16 сольных альбомов, снял 29 клипов, написал три книги.