Виктор Ананич оказал помощь бобруйским медикам

Председатель правления ОАО “Беларусбанк”, Почетный гражданин Бобруйска Виктор Ананич передал сегодня бобруйским медикам средства индивидуальной защиты – комплекты масок и защитных многоразовых очков.

Бобруйской детской городской больнице он вручил сертификат на 20000 рублей. Средства пойдут на приобретение медицинской техники. Помощь городу от Виктора Михайловича стала уже доброй традицией, он не забывает свою малую родину: в 2018 году презентовал высокотехничный реанимобиль. Спонсорскую поддержку он обещал оказывать и в будущем.