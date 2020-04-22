Видеоролик проекта СБ «Обелиски великого подвига»: военные мемориалы Бобруйска

Бобруйск - город воинской славы. Фашистская оккупация длилась в Бобруйске ровно три года. Это было время страданий и массовых расстрелов мирного населения, время героической борьбы подпольщиков и партизан. Фашисты превратили город в неприступную крепость, он стал одной из цитаделей гитлеровцев на пути освободительного похода Красной Армии. Однако, благодаря подвигу советских воинов и партизан, сопротивление оккупантов было сломлено. Разгром гитлеровцев в Бобруйской операции открыл Красной Армии дорогу на Минск, а в историю воинской славы навсегда вошло сражение, получившее название «Бобруйский котел». Смотрите новый видеоролик проекта СБ «Обелиски великого подвига».