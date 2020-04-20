Вибор Мулич: «Рынок недвижимости стабилен, объективных причин для изменения цен нет»

Как это всегда бывает в сложные времена, число пророков ныне превышает количество внимающих. И СМИ, и соцсети пестрят прогнозами один мрачнее другого, и кризис 2009 года для авторов самых апокалиптических предсказаний – детские игрушки по сравнению с грядущими трудностями. Коронавирус во всем мире повлиял на развитие экономики. Тем не менее, в Беларуси, в частности, на рынке недвижимости, больших подвижек не произошло. Почему так и чего нам ждать в дальнейшем – об этом рассказывает председатель совета директоров крупнейшего застройщика в стране «Дана Холдингз» Вибор МУЛИЧ.

– Мы слышали немало предсказаний о том, что цены на недвижимость рухнут, что подешевеет и арендное жилье, и квартиры на вторичном рынке и, конечно же, в новостройках. Но статистика – штука упрямая. Второй месяц продолжаются мрачные прогнозы, а цены не сильно изменились. На ваш взгляд, почему?

– Сразу скажу, что цены на аренду определяются не только желаниями тех, кто снимает квартиру, но и планами тех, кто жильем владеет. Понятно, что изменение курса белорусского рубля может со временем повлиять на стоимость жилья на рынке аренды, но пока это не происходит. То же самое – на рынке вторичного жилья, здесь отмечается минимальное снижение в сегменте небольших квартир.

А на рынке новой недвижимости предпосылок для изменения цен нет. Ни один из крупных застройщиков не стал снижать или повышать цены. Совсем немного уступили лишь небольшие застройщики, у которых всегда есть проблемы с ликвидностью.

Цены определяются соотношением спроса и предложения. Если в кризис 2009 года предложение на 200 тысяч кв. метров превышало спрос, то сегодня ситуация противоположная – спрос гораздо выше предложения на рынке новых квартир, который в Минске постоянно сокращается. Нет объективных предпосылок ни для роста, ни для снижения цен на новую недвижимость в кризисные времена. Цены останутся стабильными во время кризиса и будут расти после кризиса. И в целом страны с уровнем безработицы ниже 5%, к которым относится Беларусь, характеризуются стабильным рынком недвижимости и стабильным же небольшим ростом цен. И достаточно быстрым восстановлением экономики после любых кризисов.

По-вашему, кризис вскоре будет преодолен?

Если понимать под кризисом снижение ВВП в тех странах, где заморозили экономическое развитие введением запретительных мер, то на его преодоление потребуется время. Как потребуется время на восстановление международных экономических связей. Если же говорить об экономической деятельности внутри разных стран, то для восстановления потребуется не так много сил.

В целом могу отметить, что мне импонирует позиция Беларуси. По сути, от пандемии ущерб понесли сектора общественного питания, пассажироперевозок и туризма, розничной торговли ширпотребом и индустрии развлечений. Все остальные отрасли экономики в стране работают. И это правильная позиция. Посмотрите, с каким воодушевлением восприняли люди снятие определенных барьеров в Испании, Австрии, Великобритании, США. Как умно управляли в эти месяцы экономикой в Германии, не замораживая ведущие отрасли страны и не останавливая работу крупнейших компаний.

В целом в Европе строительство практически всех объектов из-за кризиса, вызванного пандемией, было заморожено. Но не в Беларуси – здесь строительная отрасль опирается на собственные силы, поэтому способна адекватно отвечать на вызовы времени. На объектах нашей компании задействовано более 20 генподрядчиков и около тысячи субподрядных организаций. Это десятки тысячи рабочих мест, которые были сохранены – люди продолжали работать. И это очень важно для экономики страны в целом. Кроме того, мы обеспечиваем стабильной работой многих белорусских производителей. В прошлом году мы закупили большую партию строительной техники белорусского производства на базе автомобилей МАЗ – самосвалы и бетоносмесители. На наших стройках на 95% все строительные и отделочные материалы – белорусского производства. Это, к слову, еще один аргумент в пользу того, что для изменения цен на новую недвижимость поводов нет.

В прошлом году застройщик закупил большую партию строительной техники белорусского производства на базе автомобилей МАЗ – самосвалы и бетоносмесители

А про кризис скажу так: покупатели недвижимости знают, что ситуация в любом случае нормализуется, но психологически чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Нужно помнить, что инвестиции в недвижимость являются долгосрочными. Как и в предыдущих аналогичных ситуациях, снижение реальных личных доходов вскоре будет компенсировано, поэтому тем, кто нуждается в собственной квартире, пора отбросить сомнения и принимать решение.

Убежден, что мировой кризис – это возможность подчеркнуть преимущества белорусской модели экономических и социальных отношений. Именно поэтому мы решили в это непростое время ускорить работу. За последние недели уже два жилых дома – в комплексе «Маяк Минска» – сданы на полгода ранее установленных сроков, и инвестиции в строительство будут только нарастать. В комплексе «Минск Мир» дома в среднем прирастают по этажу каждую неделю. В Беларуси мы наращиваем объемы и темпы строительства и приглашаем новые подрядные организации.

Комплекс «Минск Мир»

Наша компания инвестирует в строительство жилых зданий значительные собственные средства, чтобы покупателям была доступна покупка квартир в рассрочку на длительный срок в наших комплексах. И это инвестиции не просто в строительство – в белорусские семьи, которым становится доступной беспроцентная рассрочка на 10 лет. Только на площадке комплекса «Минск Мир» до конца года мы намерены инвестировать не менее 100 млн долларов.

Сердцем многофункционального комплекса «Минск-Мир» станет Минский международный финансовый центр Minsk World, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

Мы убеждены – каждая белорусская семья со стабильным доходом должна иметь возможность построить себе жилье! Это наш принцип, цель нашей деятельности в Беларуси.

Расскажите подробнее, какими методами или инструментами этого можно достичь? И что сегодня предлагает белорусским покупателям ваша компания?

Мы предлагаем покупателям целый набор различных интересных вариантов для покупки – специальные цены, привлекательные акции, выгодные кредитные программы.

Часть из них носят стратегический характер, оказывая влияние на рынок новой недвижимости в целом в стране, другие – скорее тактического плана, для стимулирования покупательского спроса.

Например, громкая акция «Минус 10%» – в определенных домах наших комплексов стоимость всех квартир снижалась на 10%. Покупателям очень понравилась эта акция, и мы ее даже продлили.

Это пример тактической акции. А вот выгодный онлайн – это уже стратегия! Мы запустили удобный и интуитивно понятный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир на нашем сайте. Это очень удобно для тех, кто живет не в Минске и не имеет возможность сразу же прийти на консультацию в офис продаж, а также для тех, у кого рабочая нагрузка не позволяет найти несколько часов для такого визита. Как оказалось, в условиях пандемии сервис стал настоящим спасением и для тех, кто хотел бы избежать лишних контактов и посещения общественных мест. Да и в целом продажи в онлайне – это более современная форма, чем оффлайн. И для ее стимулирования мы объявили о том, что покупка жилья в интернете принесет приятную экономию – от 4 до 10 тысяч рублей от стоимости квартиры в зависимости от ее площади.

Еще более важная стратегия – это продажа квартир в длительную рассрочку. Уже больше года действует эта программа для наших покупателей. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5 лет, а в комплексе «Минск Мир» – на 10 лет. Без процентов, без переплат, без поручителей и сбора справок о доходах или месте работы. От покупателя требуется только паспорт и от 30% на первоначальный взнос – и можно заключать договор. При этом те покупатели, которые могут оплатить сразу более 50%, смогут существенно сэкономить.

Это очень важная программа, для осуществления который мы инвестируем огромные средства в строительство комплексов – средства и нашей компании, и наших зарубежных партнеров, в первую очередь из ОАЭ.

И вновь пример из арсенала тактики. Мы рассудили, что раз мировой кризис внес определенную неуверенность в сердца наших покупателей, а в некоторых случаях заставил даже приостановить бизнес, значит, надо предложить выход. «Платежные каникулы» – это возможность 6 месяцев не платить ежемесячные платежи при приобретении квартиры в длительную рассрочку. Кто-то просто переведет дыхание и соберется с силами. Кто-то сумеет собрать средства для предстоящего ремонта в новой квартире. А для кого-то это возможность оплачивать арендное жилье, пока его собственная квартира будет строиться.

Эта акция – наше ноу-хау, такую отсрочку платежей может себе позволить только стабильный и надежный застройщик.

Но ведь у вашей компании теперь есть рассрочка вообще без первого взноса?

Длительная рассрочка на 10 лет без первоначального взноса предлагается по акции «Покупайте сейчас – платите потом!». Таких условий в мире не предлагает никто! И этот факт характеризует серьезность и основательность работы нашей компании на белорусском рынке.

Суть в том, что от покупателя не требуется не только первого взноса. Главное, никто не просит особых гарантий, покупатель не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности. Ему не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно лишь строго фиксированную сумму.

Акция распространяется на определенное количество квартир во многих домах различных кварталов комплекса «Минск Мир», так что у покупателей есть возможность выбрать жилье, которое отвечает необходимым требованиям по метражу, планировке, этажности.

У покупателей есть возможность выбрать жилье, которое отвечает необходимым требованиям по метражу, планировке, этажности

Отмечу, что на старте акции подчеркивалось – ежемесячные платежи от 1170 рублей в месяц. За три дня квартиры, в которых была такая стоимость, разошлись моментально! Ведь, по сути, это меньше половины среднего дохода семьи, в которой есть двое взрослых работающих человек, по Минску по итогам февраля. Это, кстати, хороший штришок к вопросу о так называемом мертвом рынке недвижимости и застывших в ожиданиях покупателях.

Я говорил о том, сколько денег запланировано инвестировать в этом году в комплекс «Минск Мир». В финансовые инструменты для наших покупателей, в возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку мы тоже вкладываем огромные средства – в этом году речь идет о сумме около 100 млн евро.

Предложение оказалось очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы становитесь собственником своей квартиры.

И ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется. Ведь все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Уже через несколько месяцев эти дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться.

Через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир

Но акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна и для тех, у кого есть уже собственное жилье. Покупка в рассрочку – инвестиция в будущее ваших детей. Пока они вырастут, вы успеете построить и отремонтировать квартиру, сдать ее в аренду и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям. Недвижимость в престижном комплексе – ценный капитал!

Вы считаете, инвестиции в недвижимость еще не потеряли актуальность?

Доходность арендного жилья в Минске по-прежнему в три раза выше доходности по депозитам. Это если сдавать квартиру в аренду.

А если строить для себя, то надо помнить правило: покупай в кризис – продавай на пике.

Простой пример: для покупки квартиры площадью 48 метров минчанину сегодня потребуется примерно 88 средних месячных зарплат, при том, что даже в не самой дорогой по европейским меркам Польше для этого надо, по польской статистике, не менее 100 зарплат.

Не думаю, что будет более выгодное время для покупки недвижимости, чем сегодня. Тем более, что после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках в более долгосрочной перспективе будет только увеличиваться. У нас есть красноречивый пример – в комплексе «Маяк Минска», который начал строиться первым среди наших самых знаковых объектов, стоимость квадратного метра выросла в два – два с половиной раза. Считайте сами – недвижимость в Минске, по оценкам независимых специалистов, в современных комплексах в будущем может достигать 3 – 5 тысяч евро за квадратный метр. Почти как в Варшаве или Праге.

Буквально за последние недели появились покупатели, которые приобретают сразу по 5-10 квартир. Это выгодная инвестиция для всех, кто думает о будущем. И не так важно, в каком городе Беларуси живет покупатель, или он окажется из России, Израиля, европейских стран – покупка новой и современной недвижимости в белорусской столице сегодня выглядит очень привлекательно.

Так что жилье в Минске еще долго будет оставаться очень хорошим и грамотным вложением средств!

А это значит, что масштабное строительство городских комплексов с развитой инфраструктурой в Беларуси будет не просто продолжаться, а вестись ускоренными темпами. Тем более, что еще для очень многих белорусских семей квартирный вопрос остается очень актуальным. Наша компания создает все условиях для его успешного решения.

Дана Астра