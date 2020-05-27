Ветрено и дождливо ожидается во второй половине недели в Могилевской области

Погодные условия ближайших суток будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. Атмосферное давление будет слабо падать. В пятницу и субботу ожидается усиление ветра до 18 м/с.

28 мая (четверг): переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. В Могилеве - без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +6_+10°С, в Могилеве +8_+10°С.

Днем +18_+22°С и +20_+22°С соответственно.

29 мая (пятница): облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с.

Ночью +8_+13°С, днем +15_+20°С.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета в выходные дни ожидаются осадки, в субботу местами сильные дожди и порывистый ветер до 18 м/с.

30 мая (суббота): ночью +9_+14°С; днем +14_+19°С, местами до +23°С.

31 мая (воскресенье): ночью +6_+11°С, местами до +13°С. Днем +15_+20°С, местами до +22°С.