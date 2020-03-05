Ветеранские коллективы Дворца искусств вернулись из Могилева с победой

2020 год для нашей страны – год празднования 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, год в который также продолжает реализовываться один из важнейших проектов, направленный на уважение к своему краю, наследию, народу – трилогия «Малой родины». Именно этим двум главным темам был посвящен областной смотр-конкурс коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны», организаторами которого являлись: Могилевское областное объединение профсоюзов, управление культуры Могилевского облисполкома, Могилевская областная организация ветеранов, учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы».
4 марта в концертном зале «Могилев» состоялся заключительный концерт областного смотра-конкурса, участие в котором приняли ветеранские коллективы Могилевской области. ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» представили народный хор ветеранов труда (руководитель Ольга Ивановна Бакурова, концертмейстер Михаил Николаевич Ромашко) и студия гобеленной вышивки «Надежда» (руководитель Алла Васильевна Кириллова).
Кульминационным моментом заключительного концерта стало награждение участников и победителей областного смотра-конкурса XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Народный хор ветеранов труда, вокальная группа и солист хора – Вячеслав Козинец, а также студия гобеленной вышивки «Надежда» были удостоены дипломов лауреатов I степени. Помимо этого народный хор ветеранов труда был награжден специальным призом Могилевского областного объединения профсоюзов. Дебютаты областного смотра-конкурса – солистки народного хора ветеранов труда Любовь Киленкова и Светлана Чижонок – стали лауреатами II и III степени.