Ветеранские коллективы Дворца искусств вернулись из Могилева с победой

2020 год для нашей страны – год празднования 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, год в который также продолжает реализовываться один из важнейших проектов, направленный на уважение к своему краю, наследию, народу – трилогия «Малой родины». Именно этим двум главным темам был посвящен областной смотр-конкурс коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны», организаторами которого являлись: Могилевское областное объединение профсоюзов, управление культуры Могилевского облисполкома, Могилевская областная организация ветеранов, учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы».