Ветеранам ко Дню Победы предоставлено право бесплатного проезда в поездах

Ветеранам войны и сопровождающим их лицам предоставлено право бесплатного проезда с 1 по 17 мая в поездах, курсирующих в пределах страны и в международном сообщении между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Решение принято в целях обеспечения возможности посещения участниками Великой Отечественной войны мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Право бесплатного проезда предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, их сопровождающим (не более одного) за счет средств Белорусской железной дороги с 1 по 17 мая 2020 года: в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, с оказанием определенных Белорусской железной дорогой сервисных услуг без взимания за них платы; в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах Республики Беларусь) формирования Белорусской железной дороги.