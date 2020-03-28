Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Головкина отметила 95-летие

Молодость, опаленная войной, разрушенные города и деревни, трудовые будни… Есть что вспомнить ветерану Великой Отечественной войны Ольге Головкиной. Да и повод как раз выдался замечательный – юбилейный день рождения.

Уже с самого утра Ольга Кузьминична принимала самые искренние поздравления с 95-летием. А ближе к 10.00, уже немного нервничая, все чаще смотрела на часы: ожидала почетных гостей. Ровно в назначенное время в дверь позвонили, и через минуту на пороге оказалась целая делегация во главе с председателем горисполкома Александром Студневым. Почтить юбилей ветерана также пришли заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик и председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Наталья Коновалова.

Александр Студнев от всей души выразил благодарность юбиляру за невероятные подвиги в годы войны, за наше светлое небо над головой, за сохраненные просторы нашей Родины и пожелал Ольге Кузьминичне еще долгих лет жизни, крепкого здоровья и добрых дней.

– Ольга Кузьминична всегда в курсе городских событий, активно участвует во всех наших мероприятиях, – подчеркнул Александр Студнев. – Очень приятно, что у нас в городе живут такие люди, потому что они всегда знают, что происходит вокруг, они живут городом, и мы понимаем: есть люди, которые всегда скажут, чего нам не хватает. И, конечно, наша основная задача – чтить людей, которые находятся рядом, говорить им слова благодарности, приносить радость и проявлять заботу.

Ольга Кузьминична рассказала, как еще 18-летней девчонкой добровольно ушла на фронт, после окончания войны вернулась в родной город Канск… Вместе с мужем военным ветеран проехала весь Восток и Сибирь, а вскоре судьба направила семью в Бобруйск.

Как призналась юбиляр, самое главное богатство в ее жизни – двое сыновей, четверо внуков и двое правнуков. Несмотря на то что старший сын Юрий, подполковник в отставке, вместе с семьей проживает в Москве, а младший Геннадий – в Петербурге, они не забывают про самого главного человека в их жизни, всегда интересуются здоровьем, делами и по возможности стараются почаще приезжать в гости. Не могли пропустить родные и такой важный для всех праздник.

Движение и активность – ключевые слова в биографии ветерана. Поэтому и сейчас она подвижна, полна сил и спешит многое сделать. А еще Ольга Кузьминична активная участница Совета ветеранов и клуба «Фронтовичка».

Парадный китель Ольги Головкиной украшают дорогие сердцу юбилейные медали и орден Отечественной войны 2-й степени.