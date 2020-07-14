Ветеран бобруйского футбола Светлана Новикова не перестает удивлять

Интересные вещи происходят в женской лиге нашего футбола, где не перестает удивлять ФК «Бобруйчанка». В предпоследнем туре у бобруйской команды в концовке матча удалили 36-летнюю вратаря Татьяну Маховскую. В ее ворота назначили пенальти, еще до его пробития судья показал ей желтую карточку, а при самом ударе (отбитом) линейная судья увидела преждевременный выход с линии – вторая желтая, красная и удаление с поля. В рамку встала 38-летняя Ольга Анисковцева – перебитый 11-метровый не потащила, но больше не пропускала и сохранила команде победу над сборной Беларуси U-19. Полевая футболистка надела перчатки, потому что в небольшой заявке на матч не было запасного вратаря. Перспективы на следующую встречу чемпионата, 12 июля с могилевским «Днепром», рисовались туманные. Но решение нашли – в очередной раз команде помогла Светлана Новикова (на фото).

Наша справка: Светлана Новикова пришла в футбол в 25 лет из гандбола и успела стать 12-кратной чемпионкой страны, играла за сборную в 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», параллельно с карьерой работала тренером. С активными выступлениями закончила, но в прошлом сезоне в двух матчах тоже страховала ворота «Бобруйчанки». И главное – 20 октября Светлане исполнится 50 лет!

И что бы вы думали? С «Днепром» она выдала сухой матч – 0:0! Вообще тут оба вратаря вышли молодцами, но Новикова играла увереннее, чем ее коллега («Днепр» защищала 17-летняя Ангелина Скрипунова). В самом начале матча опытнейшая кипер спасла команду после удара с нескольких метров от соперницы, забытой защитницами. В первом тайме был еще пяток моментов, где Новикова уверенно ликвидировала угрозы у ворот. А в начале второго она снова откровенно уберегла команду – теперь при выходе один на один. Скорее всего, в следующей игре в ворота вернется Маховская. Но чего только в жизни не бывает: может, мы еще увидим в деле Новикову...