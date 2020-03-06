«Весны чарующая сила». 10 марта состоится открытие персональной выставки Марины Тепленкиной

На увлечение Марины Владимировны повлияла мама. Со школьной скамьи научила вышивать и вязать.

На выставке в основном все работы – вышивка крестиком. Выполнение креста требует большой точности в счете ниток, ошибка ведет к смещению рисунка. Как и в судьбе человека, переплетение светлых нитей с темными делают неповторимый путь.

Как показывает опыт – чем раньше педагоги или родители сумеют вызвать интерес к искусству, тем активнее пробуждается в детях любовь к нему, а значит, утверждается осмысленное, ответственное отношение к миру прекрасного.

Четыре года назад Марина Владимировна вновь вернулась к юношескому увлечению и взялась за творчество с новыми силами. Вышивание позволяет успокоиться и отбросить лишние мысли. Большая любовь, зарядка и отдушина от города - домик на даче, где выращивает уток, пчел, карасей и раков. Это и дает вдохновение для картин, где преобладают пейзажи и животные.

Но вышивка не единственное увлечение нашей героини, есть еще музыка, ведь в детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Дома есть синтезатор. Когда на душе есть переживания хорошие или не очень, Марина Владимировна начинает импровизировать, сочиняя музыку.

«Могу гордиться, что честно училась и работала, вырастила замечательных детей, у них есть стремления и они достигают поставленных целей».

Евгения Мартынова.