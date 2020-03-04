Весна – время расцветать! Вместе со студией красоты «Сливки»*

Тратите каждый год уйму времени, выбирая, что же презентовать любимой женщине? – Подарите красоту! Когда женщина уверена в своей неотразимости, она моментально расцветает и преображается, даря окружающим ослепительную улыбку и хорошее настроение. Самый верный способ этого добиться – подарить сертификат на посещение студии красоты «Сливки».

Маникюр

Ухоженные ручки многое расскажут об их хозяйке. А когда ручкам хорошо и радостно, настроение обязательно поднимается. Казалось бы, такой простой подарок, но как много позитива в жизнь он привнесет! Ведь уход, выполненный специалистом высокого класса в студии красоты «Сливки», – это не просто маникюр, а настоящий женский праздник!

В сфере маникюра в студии работают квалифицированные мастера с опытом работы более 5 лет, которые прошли обучение и стажировку как в Беларуси, так и в Европе. Здесь используют только качественные материалы и стерильный инструмент, большой выбор цветов и дизайнов.

Такая услуга, как наращивание ногтей, позволяет быстро получить желаемые длину и прочность, придать рукам красивый и ухоженный вид на длительное время – в среднем от 3 до 5 недель. Покрытие гель-лаком укрепит натуральные ноготки, и их с легкостью можно будет отрастить до желаемой длины, не прибегая к наращиванию. Долговременное покрытие укрепляет и защищает ногти от воздействия внешней среды и нагрузок. Такой маникюр продержится от 2 до 4 недель. Еще один плюс «Сливок» – мастера работают не только качественно, но и быстро. Наращивание ногтей или покрытие гель-лаком займет всего от часа до двух.

Педикюр

Одним из главных атрибутов идеального стиля женщины являются безу­пречно ухоженные ножки и красивый педикюр. Чтобы стопы с ногтями были здоровы и выглядели всегда красиво, за ними необходим регулярный уход. Педикюр – именно то, что в этом поможет. Эта процедура давно перестала быть домашней, окончательно перекочевав в студии красоты и обзаведясь массой вариантов.

В студии квалифицированные специалисты выполняют все известные сегодня виды педикюра. Приятная процедура проводится в стильной, уютной зоне с комфортным креслом и теплым пледом.

Коррекция формы бровей

Акцент на брови – настоящий тренд в макияже. Зачастую можно встретить на улицах города девушек с неумело нарисованными массивными «дугами» и «арками». Если есть желание изменить форму бровей, но нет соответствующих навыков, лучше не рисковать и обратиться за услугой коррекции бровей к специалистам в студию красоты «Сливки».

Окраска бровей и ресниц специальными красками избавляет от ежедневной необходимости красить глаза и брови, от подведения и поправки макияжа в течение дня. К тому же специальная краска найдет и окрасит даже те волоски, которые, как правило, не удается обработать обычной тушью.

В студии используются специальные гипоаллергенные краски, предназначенные только для окрашивания ресниц и бровей.

Перманентный макияж и тату

В студии работает опытный мастер татуировки и перманентного макияжа, имеющий художественное образование. Он разработает индивидуально для вас эскиз рисунка и качественно воплотит в реальность.

Перманентный макияж, или татуаж, корректирует очертания бровей, губ, придает выразительность взгляду. В отличие от декоративной косметики, которая имеет свойство осыпаться и размазываться, татуаж надолго подчеркнет достоинства. Он избавляет от постоянного беспокойства о макияже, сохраняет первоначальный вид продолжительное время, придает лицу выразительность, делает более четкими контуры губ.

Сертификат в студию красоты «Сливки» – беспроигрышный подарок на 8 Марта маме, девушке, жене или коллегам, который точно понравится. Покажите свои любовь и внимание, ведь это так просто!

В студии красоты «Сливки» заботятся не только о красоте, но и о комфорте посетителей. Здесь всегда предложат воду, чай или кофе. А во время процедур можно расслабиться, посмотреть телевизор или послушать приятную музыку.

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