Весна: тепло, но дождливо ожидается в первой половине следующей недели в Могилевской области

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета первая половина недели будет теплой, местами дождливой. Дневная температура первых дней весны достигнет +10°С. Ночью – до +5°С. В среду ночью заморозки до -2°С.

2 марта (понедельник): кратковременные дожди.

Ночью 0_+5°С, днем +5_+10°С.

3 марта (вторник): кратковременные дожди.

Ночью +1_+5°С, днем +5_+10°С.

4 марта (среда): преимущественно без осадков.

Ночью -2_+3°С, днем +3_+8°С.

Погоду ближайших суток будет определять область пониженного атмосферного давления, которое будет расти.

28 февраля (пятница): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_-5°С, в Могилеве -1 -3°С. Днем 0_+5°С и +3_+5°С соответственно.

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