«Весенний марафон»: педагоги города продемонстрировали свои спортивные качества в мероприятиях, посвященных Году малой родины

Бобруйский городской комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки ежегодно организует спортивные мероприятия для работников учреждений образования города. Так, 2019 год, запомнился членам профсоюза юбилейным туристским слетом. А в начале 2020 года педагоги города продемонстрировали свои спортивные качества в мероприятиях, посвященных Году малой родины.

Цель любых спортивных мероприятий – укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни и, конечно, пропаганда системы физкультурно-оздоровительной работы в коллективах.

Пулевая стрельба – один из самых демократичных видов спорта. Формат данных соревнований позволяет любителям стрельбы проверить свои силы в стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие 65 человек из 35 учреждений города. Каждому участнику для стрельбы предоставлялось три пробных и пять зачетных выстрелов. Места распределялись по наибольшему количеству выбитых очков. С первой минуты соревнований и до последнего выстрела в тире ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» присутствовали одновременно спортивный азарт и волнение. Победителями соревнований по стрельбе стали:

Колоткова Татьяна – ГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска"и Солодкий Игорь – ГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска".

Дартс – очень азартный вид спорта, которому покорны все возрасты. Представители 33 первичных профсоюзных организаций приняли участие в соревнованиях. С одинаковым задором в игру включились и мужчины, и женщины, определяя лучших в личном зачете. Участники метали дротики в разные секторы, стараясь набрать большую сумму очков. Победителями в соревнованиях по дартсу стали: Головкина Татьяна – ГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска" и Шпаковский Ян – ГУО "Средняя школа №2 г.Бобруйска".

В 25-метровом бассейне ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска» состоялись соревнования по плаванию. Всего в соревнованиях приняли участие 77 участников из 24 учреждений образования. Программа соревнований состояла из заплывов на пятидесятиметровых (женщины) и стометровых (мужчины) дистанциях вольным стилем. Болельщики стали свидетелями упорной борьбы соперников друг с другом, ярких эмоций от побед!

Победителями в соревнованиях по плаванию стали: Дуброва Юлия – ГУО "Средняя школа №34 г.Бобруйска", Немцова Марина – ГУО "ЦДОДиМ "Росквiт", Андреев Руслан – ГУО "ЦДОДиМ "Росквiт", Логинов Денис – ГУО "Средняя школа №34 г.Бобруйска".

Победители и призеры соревнований награждены дипломами городской организации профсоюза работников образования и науки и денежными призами.

Победители во всех видах соревнований представят город на областной отраслевой спартакиаде в конце марта.