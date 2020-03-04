Весенние букеты. В администрации Первомайского района прошел торжественный прием женщин

– Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи, чтобы родные и близкме всегда были рядом и поддерживали, чтобы коллеги никогда не забывали, чтобы вы всегда чувствовали себя востребованными. И чтобы на вопрос «Как у вас дела?» вы всегда отвечали по-бобруйски «Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо!», ­ – поздравил женщин глава администрации Первомайского района Виталий Власевич.

Самая старшая из приглашенны – 90-летняя Елена Азаренок. Елена Васильевна – узник Великой Отечественной войны, поднимала Бобруйск в послевоенные годы, самоотверженно трудилась в народном хозяйстве.

– Очень тяжело было после войны строить, – призналась Елена Васильевна. – Все разбито, разломано, все сгоревшее. В бараках жили. В 16 лет пошла на работу на стройку. Помню еще улицу Минскую в послевоенные годы: бездорожье, ни асфальта, ни домов кирпичных – ничего не было. Не сравнить с тем, что сейчас. Бобруйск красивый стал – неналюбоваться!

Еще одна из приглашенных – Любовь Грабовская, ветеран труда ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Четыре десятилетия Любовь Александровна отдала работе на предприятии.

Валентина Джура – тоже ветеран труда, работала в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». В 1981 году она пришла на предприятие молодым специалистом. Начинала корреспондентом радиовещания, а ушла на заслуженный отдых в должности заместителя начальника отдела маркетинга и внешнеэкономических связей. З а укрепление и развитие межнациональных отношений Валентина Михайловна награждена почетной грамотой Чеченской Республики. А еще Валентина Джура воспитала троих детей и сегодня уже ее внучка трудится на родном предприятии.

Елена Карелина – мастер цеха реализации ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». Получив образование по специальности «промышленное и гражданское строительство», весь трудовой путь – а это 39 лет – прошла на этом заводе.

Уже 8 лет работает главным технологом Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Галина Ремизова. За этот период работы зарекомендовала себя как грамотный специалист и ответственный руководитель. Ее собственные разработки получают высокие награды на конкурсах и смотрах качества. Результатом совместной работы Галины Михайловны и трудового коллектива стали 3 золотые медали, которых удостоилась продукция в Республиканском смотре качества «Смакота – 2019».

Еще одна представительница «вкусной» профессии – Любовь Папковская, заведующая производством ГУО «Средняя школа №21» ОАО «Бобруйский мясокомбинат». Поваром Любовь Ивановна проработала 36 лет.

Мария Потапенко работает экономистом первой категории цеха вулканизации №1 завода массовых шин ОАО «Белшина2. Мария Ивановна свободно ориентируется в сфере экономики, компетентна в вопросах трудового законодательства. Принимает активное участие в разработке мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности цеха. а вместе с с выполнением профессиональных обязанностей Мария Ивановна активно участвует в общественной жизни цеха и завода, является председателем профсоюзного цехового комитета.

Елена Артемьева – социальный педагог школы №29. Она 19 лет работала заместителем директора по воспитательной работе в этой школе. А стаж педагогической деятельности составляет без малого 54 года.

Галина Штыкина – учитель начальных классов школы №32. Ударные комсомольские стройки – есть и такая страница в ее биографии. Несколько лет Галина Николаевна трудилась в Комсомольске-на-Амуре.

58 лет – таков стаж работы в области медицины Людмилы Вайтусенок. Она работает врачом-терапевтом отделения дневного пребывания в поликлинике №3. Людмила Михайловна признается, что именно работа помогает ей оставаться такой бодрой и жизнерадостной.

Встреча получилась действительно теплой и душевной. На память о прошедшей встрече женщинам вручили подарки от Первомайской районной организации РОО «Белая Русь».