Весело и зажигательно! В Молодежном парке прошла спортивная разминка

На площадке Молодежного парка прошла Первомайская разминка. В мероприятии приняли участие воспитанники "Олимпия Фит-Кид Бобруйск", сотрудники «Бобруйскгаз» – первичная организация «БРСМ», а также чемпион и рекордсмен мира по армлифтингу Никита Юрковец.

В программе мероприятия были веселые конкурсы и музыкальный флешмоб. Организаторами выступили Первомайский районный комитет ОО «БРСМ» и администрация Первомайского района.