Весело и зажигательно! В Молодежном парке прошла спортивная разминка
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На площадке Молодежного парка прошла Первомайская разминка. В мероприятии приняли участие воспитанники "Олимпия Фит-Кид Бобруйск", сотрудники «Бобруйскгаз» – первичная организация «БРСМ», а также чемпион и рекордсмен мира по армлифтингу Никита Юрковец.
В программе мероприятия были веселые конкурсы и музыкальный флешмоб. Организаторами выступили Первомайский районный комитет ОО «БРСМ» и администрация Первомайского района.
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