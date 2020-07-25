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Общество

Весело и зажигательно! В Молодежном парке прошла спортивная разминка

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Весело и зажигательно! В Молодежном парке прошла спортивная разминка

На площадке Молодежного парка прошла Первомайская разминка. В мероприятии приняли участие воспитанники "Олимпия Фит-Кид Бобруйск", сотрудники «Бобруйскгаз» – первичная организация «БРСМ», а также чемпион и рекордсмен мира по армлифтингу Никита Юрковец.

В программе мероприятия были веселые конкурсы и музыкальный флешмоб. Организаторами выступили Первомайский районный комитет ОО «БРСМ» и администрация Первомайского района.

        

 

 

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