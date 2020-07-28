Вернуть живописный вид. В городском парке очищают водоемы

Вот уже более полувека городской парк является оплотом культуры для бобруйчан многих поколений. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, работают аттракционы и кинотеатр. В этом месте приятно прогуливаться и просто отдыхать. Поэтому свое название «Парк культуры и отдыха» оно полностью оправдывает. Мы узнали – чем же сегодня живет и дышит учреждение.

Лето для работников парка – активная пора во всех смыслах. Забот у них хоть отбавляй. Сухая и теплая погода – самое благоприятное время для проведения текущего ремонта: что-то подкрасить, что-то подлатать. К примеру, сегодня здесь приводят в порядок русские качели.

– Это наша ежегодная работа. Аттракцион в исправном состоянии, он прошел диагностирование и получил допуск госпромнадзора. Но его эстетический вид оставляет желать лучшего. Мы зачищаем ржавчину, очищаем качели от старой краски, а затем покроем свежей краской ограждения и сами посадочные модули, – говорит директор ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» Сергей Белозорович.

А еще здесь занимаются очисткой пруда за кинотеатром «Мир». Когда-то это был один большой живописный водоем, с течением же времени он обмелел и разделился на отдельные части. Сегодня от былого великолепия остались лишь фрагменты пруда, заполненные илом и заросшие водорослями с камышом, и все это напоминает скорее неприглядное болото с характерным запахом.

– В течение последних 20 лет в Беларуси прошла череда серьезных засух – количество осадков было минимальным, соответственно понизился уровень грунтовых вод. Так, уровень воды в пруду по сравнению с 1998 годом упал более чем на два метра, а сам он из-за обмеления полностью зарос водной и болотной растительностью. Здесь накопилось очень много ила, толщина слоя которого составляет 1,5-2 метра. Если этот процесс не остановить, и не произвести очистку, то пруд окончательно превратится в болото, – комментирует ситуацию ландшафтный архитектор Игорь Куталовский.

По словам специалиста, работники парка пробуют очистить пруд от чрезмерно разросшихся водорослей и камыша разными способами при помощи специальных приспособлений. Но пока один из самых эффективных – очистка ковшом экскаватора. Кроме этого привести водоем в порядок пытаются и сконструированной для этого бороной, которую на тросе забрасывают в пруд, а вытягивают растительность с помощью трактора.

– Как показала практика, специальный ковш лучше всего очищает пруд. Дело в том, что само удаление водной растительности вопрос не решает, важно очищать водоем вместе с илом. Когда вся грязь уберется, снова откроется водоносный горизонт, усилится подпитка пруда свежей водой, он оживет и восстановится. Но на это может уйти несколько лет. Все разрозненные части пруда объединятся в одно целое за счет поднятия уровня воды, береговая линия станет более ровная и плавная, – объясняет ландшафтный архитектор.

В будущем планируется облагородить пруд декоративными лилиями, а если создать циркуляцию воды за счет фонтанного и наносного оборудования, то за счет обогащения воды кислородом процесс оздоровления пруда станет более эффективным, а красота и привлекательность территории значительно увеличится. Тогда можно будет запустить сюда и декоративных рыб. Но пока на повестке дня, конечно, очистка. К слову, на сегодня уже полностью освободили от растительности и ила одну небольшую чашу пруда, которая стала наполняться водой, а также некоторую часть самого большого водоема. Для закрепления результата работы будут продолжаться и осенью.